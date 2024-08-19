С 1 сентября Тулу ждет дефицит таксистов: три из четырех не выполнили требования для работы по новым правилам

Фото Алексея Пирязева.

Рынок такси в регионе может ждать серьёзный кризис, заявляют в Общественном Совете по развитию такси в Тульской области: большинство водителей просто не смогут выйти на работу, не имея на руках нужных документов.

А дефицит таксистов в нашем случае равен повышению цен.

Согласно новым правилам, с 1 сентября 2024 года каждый водитель такси должен оформить так называемое ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Оно защищает имущественные интересы перевозчика в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров.

Вот какие выплаты положены по договору:

вред жизни пассажира — 2 025 000 рублей;

вред здоровью пассажира — до 2 000 000 рублей в зависимости от тяжести полученных травм;

вред имуществу пассажира — до 23 000 рублей в зависимости от того, как сильно было повреждено имущество и какая у него стоимость.

За отсутствие обязательного страхования сотрудники ГАИ вправе выписывать штрафы — вплоть до 500 тысяч рублей.

Оформить ОСГОП могут лишь водители, которые получили разрешение на работу в такси. Для этого нужно выполнить пункты федерального закона: в том числе он требует обязательное прохождение медосмотра и техосмотра на ежедневной основе.

Самозанятые водители не могут проходить осмотры каждый день: для этого у них нет соответствующей инфраструктуры. Лишь 21 тыс. человек из 1,5 млн самозанятых получили разрешение на работу, сообщает российский Минтранс. У сотрудников таксопарков — немногим лучше: 600 тыс. из 1 млн.

Таким образом,

лишь 25% таксистов по всей России полностью готовы приступить к работе с 1 сентября.

Какая часть водителей решит быстро заняться оформлением нужных документов, а не просто сменить вид деятельности — не ясно. Агрегаторы направляют премьер-министру России просьбы о том, чтобы отложить вступление новых требований в силу.

К просьбам присоединился и региональный Общественный Совет по развитию такси. Заместитель председателя Совета Сергей Марценюк рассказал Myslo, какая ситуация может сложиться в начале сентября на тульском рынке такси, если новые требования не отложат на какое-то время.

— Если нововведения всё же начнут действовать с 1 сентября, тульскому (и так не особо благополучному) рынку такси станет совсем туго. И так мы видим, что у некоторых агрегаторов цены в 3 раза взвинчиваются. Это и из-за нехватки водителей, и из-за небольшого количества пригодных для работы машин. ОСАГО на такси тоже выше, чем на обычный автомобиль. Любые дополнительные требования будут только угнетать тульский рынок. Мы присоединились к коллегам, которые просят отложить принятие закона.