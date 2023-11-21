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В Туле вынесли приговор вербовщикам в «Свидетелей Иеговы*»
Фото Артема Жильцова

В Туле вынесли приговор вербовщикам в «Свидетелей Иеговы*»

Подсудимых приговорили к условным срокам наказания.

Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении Лабадзе и Годунова, обвиняемых в организации экстремистской деятельности, а также Попковой и Путивской. Последним вменяли участие в экстремистской организации.

Суд установил, что на протяжении четырех лет, а именно – с 2017 по 2021 годы подсудимые осуществляли деятельность незаконной религиозной организации «Свидетели Иеговы г. Тулы»*. Они вербовали членов организации, передавали им религиозную литературу, признанную экстремистским материалом, организовывали собрания, распространяли информацию о деятельности незаконной религиозной организации.

– Им назначено условное наказание в виде лишения свободы. Лабадзе и Годунову – на срок 6,5 лет с испытательным сроком 4,5 года. Попковой Путивской – 2,5 года с испытательным сроком на 3 года. Также осужденным ограничена свобода на разные сроки с установлением ограничений, – рассказали в пресс-службе Пролетарского районного суда.

Мера пресечения осужденным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

*признано в РФ экстремистской организацией
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сегодня, в 14:34 +1
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Пролетарский район

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