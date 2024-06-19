Аресты в тульском УМВД продолжаются: задержана заместитель начальника миграционной службы

После задержания руководителя Управления по вопросам миграции УМВД по Тульской области Дениса Оськина и впоследствии бывшего замначальника УМВД Романа Корсакова аресты не закончились.

По информации Myslo, накануне силовики задержали очередного полицейского по этому делу. Как сообщил наш источник, речь идет о заместителе начальника Управления по вопросам миграции, начальнике отдела иммиграционного контроля Ольге Паситовой. Она — полковник полиции.

Напомним, по делу проходят начальник УВМ УМВД по Тульской области Денис Оськин и 11 его подельников. Оськин арестован, ему вменяют организацию незаконной миграции в составе организованной группы с использованием служебного положения (п. п. «а», «в» ч.2 ст. 322.1 УК РФ). Предположительно, за три года группа смогла незаконно оформить гражданство 700 мигрантам. По некоторым данным, одно гражданство стоило около миллиона рублей.

Впоследствии по этому же делу был арестован и Роман Корсаков, бывший заместитель начальника УМВД (долгое время был врио начальника), потом ушел на пенсию. Впоследствии в обвинении Корсакова появилась еще одна статья — создание преступного сообщества. Ему и его подельникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователи провели свыше 30 обысков по месту жительства и работы фигурантов, изъято более 7 млн рублей, 4 тысяч долларов, 4 тысяч евро и т. д.