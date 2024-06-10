Бывшему начальнику тульского УМВД грозит до 20 лет колонии

1 июня в Советском районном суде избрали меру пресечения бывшему врио начальника УМВД по Тульской области Роману Корсакову. Его заключили под стражу на 1 месяц и 15 дней. Мужчине вменяют злоупотребление должностными полномочиями и организацию незаконной миграции.

Вместе с ним по делу проходят начальник управления миграционной службы МВД Денис Оськин и трое его замов. По версии следователей, банда коллег-сотрудников действовала как минимум с 2020 года. За это время они успели легализовать более 700 мигрантов.

По информации Myslo, в отношении Корсакова возбудили еще одно уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Если вина бывшего начальника тульского УМВД будет доказана, ему грозит 15-20 лет лишения свободы.