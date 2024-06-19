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Мэру Тулы могут разрешить совмещать пост с основной работой

Мэру Тулы могут разрешить совмещать пост с основной работой

Если поправки примут, то мэр, если захочет, сможет не увольняться с работы после избрания – он просто не будет получать зарплату главы города.

В гордуму Тулы внесен проект поправок в Устав регионального центра. Предлагается разрешить главе города исполнять свои обязанности на непостоянной основе. Этот вопрос станет предметом обсуждений на публичных слушаниях, которые пройдут 28 июня. 

Тулякам предлагается высказать свое мнение относительно следующего изменения в главном документе Тулы: 

«Слова <Глава муниципального образования> „на постоянной основе“ заменить „на постоянной или непостоянной основе в соответствии с решением Тульской городской Думы“».

Это позволит мэру Тулы после избрания на должность не увольняться с предыдущей работы, а продолжить свою деятельность, занимая на безвозмездной основе должность главы города.

Публичные слушания состоятся 28 июня в 16.00 по адресу: Красноармейский пр., 1. Их итоги будут учитывать депутаты Тульской гордумы при принятии решения по поводу предлагаемых поправок в Устав.

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