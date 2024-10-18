Миграционный скандал в тульской полиции: еще один полковник арестован

Фото Артема Жильцова.

Сегодня, 18 октября, суд рассмотрел ходатайства следователя регионального СК об аресте двух высокопоставленных полицейских.

Суд санкционировал арест замначальника полиции по оперативной работе регионального УМВД Евгения Старцева.

Двумя часами ранее под стражу отправился начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области Алексей Лебедев. Оба они были задержаны накануне по подозрению в организации незаконной миграции: «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ.

Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Старцев в зале суда просил отправить его под домашний арест:

«Я понимал, что меня может постигнуть участь задержанных ранее лиц. Это было понятно из общения с окружающими и из материалов СМИ. Я не согласен ни с одним пунктом обвинения. Я честно и добропорядочно служил. Имел возможность влиять на свидетелей, но не делал этого. Прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Я ни от кого не прячусь».