Миграционный скандал в УМВД: задержан бывший начальник тульских участковых

Сегодня, 12 ноября, Myslo стало известно о задержании бывшего начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних по Тульской области. По нашей информации, Владимира Крикунова подозревают в организации незаконной миграции.

Отметим, мужчину уволили из органов еще неделю назад — за несколько дней до задержания. По версии следствия, бывший полицейский действовал в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона.

— В ходе следствия установлено, что в период с 2020 по 2024 год подозреваемый, будучи членом комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранным гражданам из Армении и Азербайджана, заведомо зная, что сведения об адресах пребывания и местах работы иностранцев, предоставленные последними на рассмотрение комиссии, недостоверны, за денежное вознаграждение совместно с иными членами комиссии принимали положительные решения о выдаче квот, — сообщили Myslo в региональном СК.

Ранее по этому делу уже были задержаны: экс-начальник тульской полиции Роман Корсаков, заместитель начальника миграционной службы УМВД полковник Паситова, начальник миграционной службы УМВД Денис Оськин, заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области Евгений Старцев и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области Алексей Лебедев.