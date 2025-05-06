Миграционный скандал в УМВД: расследование практически завершено 

Практически завершено расследование самого громкого коррупционного дела в тульской полиции за последние годы. Напомним, по делу были задержаны крупные полицейские чиновники: бывший начальник тульской полиции Роман Корсаков, начальник миграционной службы УМВД Денис Оськин, его заместитель полковник Паситова, зам. начальника полиции по оперативной работе УМВД Евгений Старцев и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Алексей Лебедев.

Следствием установлено, что бывшие сотрудники УМВД России по Тульской области с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации создали преступное сообщество, представляющее собой структурированную организованную группу с иерархической структурой.

В период с января 2020 года по 2024 год 11 местных жителей за деньги оказывали иностранным гражданам услуги по фиктивному трудоустройству, а также постановке их на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства. Для этих целей ими были оборудованы специальные офисы, в которых изготавливались все необходимые документы.

После этого вышеуказанные местные жители, являясь членами преступного сообщества и имея договоренность с должностными лицами УВМ УВМД России по Тульской области, предоставляли в Управление по вопросам миграции заведомо подложные документы, на основании которых сотрудниками УВМ осуществлялась постановка на миграционный учет.

Таким образом, ими организовано незаконное пребывание не менее 700 иностранных граждан на территории региона.

По нашей информации, в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы на ознакомление обвиняемым. Затем дело направят в суд — на скамье подсудимых окажется более 30 человек.