Суд арестовал начальника миграционной службы УМВД Денис Оськина и 11 его подельников

СУ СКР по Тульской области ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в отношении Дениса Оськина, начальника управления по вопросам миграции УМВД по Тульской области. Его обвиняют в организации незаконной миграции в составе организованной группы с использованием служебного положения (п. п. «а», «в» ч.2 ст. 322.1 УК РФ).

Судебные заседания по ходатайствам об избрании меры пресечения в Советском районном суде продолжались три дня.

По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год обвиняемый, занимая должность начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области, являясь должностным лицом, совместно с другими сотрудниками управления и иными лицами осуществляли постановку на миграционный учет в Тульской области, регистрацию по месту проживания, выдавали квоты и оформляли иностранным гражданам или лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории Тульской области, а в последующем — оказывали помощь в получении российского гражданства.

Суд счел исключительными основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу Оськину и 11 фигурантам дела.

Постановлением судьи Советского районного суда в отношении Оськина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, аналогичная мера пресечения избрана судом еще 11 фигурантам уголовного дела.

Мера пресечения в виде домашнего ареста на основании постановлений Советского районного суда г. Тулы избрана в отношении 3 обвиняемых, сотрудников управления по вопросам миграции.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.