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Миллионы рублей, золото, евро: что обнаружили во время обысков у тульских экс-полицейских

Миллионы рублей, золото, евро: что обнаружили во время обысков у тульских экс-полицейских

СК раскрыл подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника тульского УМВД и его подельников.

Напомним, ранее мы писали, что в деле экс-начальника тульской полиции Романа Корсакова появилась новая статья — «Организация преступного сообщества». Мужчине и его подельникам грозит до 20 лет колонии.

Региональный следственный комитет поделился подробностями:

— Следствием установлено, что бывшие сотрудники УМВД России по Тульской области с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации создали преступное сообщество, представляющее из себя структурированную организованную группу с иерархической структурой, — сообщает пресс-служба ведомства.

В период с января 2020 года по 2024 год 11 местных жителей за деньги оказывали иностранным гражданам услуги по фиктивному трудоустройству, а также постановке их на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства. Для этих целей ими были оборудованы специальные офисы, в которых изготавливались все необходимые документы. 

После этого вышеуказанные местные жители, являясь членами преступного сообщества и имея договоренность с должностными лицами УВМ УВМД России по Тульской области, предоставляли в Управление по вопросам миграции заведомо подложные документы, на основании которых сотрудниками УВМ осуществлялась постановка на миграционный учет. Таким образом, ими организовано незаконное пребывание не менее 700 иностранных граждан на территории региона.

В ходе расследования уголовного дела следователями регионального следственного управления проведено свыше 30 обысков по месту жительства и работы фигурантов, изъято свыше 7 миллионов рублей, 4 тысяч долларов, 4 тысяч евро, 250 000 турецких лир, а также золотые украшения, мобильные средства связи, документы и иные объекты, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

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