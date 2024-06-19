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В Тульской области расширят меры поддержки многодетных семей
Изображение от freepik.

В Тульской области расширят меры поддержки многодетных семей

На это в бюджете региона предусматривается 425,8 млн рублей.

С 1 июля в Тульской области в соответствии с указом врио губернатора Дмитрия Миляева устанавливается комплекс мер социальной поддержки многодетных семей. 

Согласно указу многодетным семьям установлены следующие меры социальной поддержки:

  • обеспечение детей до 6 лет бесплатными лекарствами по рецепту;
  • скидки на проезд для детей, которые учатся в школах, колледжах и вузах;
  • единовременная выплата на приобретение или строительство жилья при рождении трех и более детей одновременно;
  • единовременная выплата на приобретение жилья малоимущим многодетным семьям, которые воспитывают пять и более детей;
  • первоочередной прием в детские сады;
  • бесплатное посещение музеев, выставок;
  • предоставление в приоритетном порядке помощи на основании социального контракта;
  • бесплатные занятия физкультурой и спортом в государственных спортивных организациях.

К этим мерам в ближайшее время добавится ряд новых. Так, теперь питанием будут обеспечены не только ученики 1-4-х классов, но и все школьники и студенты колледжей из многодетных семей.

С 1 июля всем многодетным семьям региона начнут предоставлять ежемесячную выплату в размере 2500 рублей на каждого ребенка, 

включая семьи, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплата дополнительно охватит более 20 тысяч человек.

Также в соответствии с указом меры социальной поддержки продолжат получать многодетные семьи, у которых ребенок-инвалид достиг 18-летнего возраста и имеет инвалидность I группы.

На расширение комплекса мер в бюджете региона предусматривается 425,8 млн рублей. Многодетные семьи продолжат получать уже назначенные выплаты без необходимости переоформления документов. Правительство региона утвердит порядки и условия предоставления мер поддержки до 15 июля.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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