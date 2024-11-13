  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Суд арестовал на два месяца бывшего начальника тульских участковых Владимира Крикунова - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Суд арестовал на два месяца бывшего начальника тульских участковых Владимира Крикунова
Фото Артема Жильцова

Суд арестовал на два месяца бывшего начальника тульских участковых Владимира Крикунова

Судья поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения еще одному фигуранту громкого миграционного скандала.

13 ноября в Советском районном суде избрали меру пресечения Владимиру Крикунову. Бывший начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних по Тульской области был задержан по подозрению в организации незаконной миграции.

Отметим, что уволен Крикунов заблаговременно, до официального задержания. 

По версии следствия, полковник действовал в составе преступного сообщества. С 2020 по 2024 год Крикунов был членом комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание гражданам из Армении и Азербайджана. За деньги он и его подельники выдавали квоты, заведомо зная, что представленные на рассмотрение комиссии сведения об адресах пребывания и местах работы иностранцев были недостоверны.

 

Напомним, это самый громкий коррупционный скандал за последние годы в тульской полиции. По делу задержаны крупные полицейские чиновники: бывший начальник тульской полиции Роман Корсаков, начальник миграционной службы УМВД Денис Оськин, его заместитель полковник Паситова, замначальника полиции по оперативной работе УМВД Евгений Старцев и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Алексей Лебедев.

Источники Myslo утверждают — задержания продолжатся. 

Сюжет: Миграционный скандал в тульском УМВД
Миграционный скандал в УМВД: задержан бывший начальник тульских участковых
Дежурная часть
Миграционный скандал в УМВД: задержан бывший начальник тульских участковых
вчера, в 15:42, 70 9908 5
Миграционный скандал в тульской полиции: еще один полковник арестован
Жизнь Тулы и области
Миграционный скандал в тульской полиции: еще один полковник арестован
18 октября, в 18:18, 52 5359 2
Суд отправил в СИЗО начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Алексея Лебедева
Дежурная часть
Суд отправил в СИЗО начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Алексея Лебедева
18 октября, в 17:03, 23 12610 2
Миграционный скандал в тульском УМВД: стало известно, кто задержан
Дежурная часть
Миграционный скандал в тульском УМВД: стало известно, кто задержан
17 октября, в 10:19, 53 18862 5

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 18:41 +1
Другие статьи по темам
Событие
арестКрикунов
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Очевидцы: на ул. 9 Мая в Туле мужчина получил ножевое ранение
Очевидцы: на ул. 9 Мая в Туле мужчина получил ножевое ранение
Сильнейшие боксеры съедутся на турнир «Гран-при Тулы»
Сильнейшие боксеры съедутся на турнир «Гран-при Тулы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.