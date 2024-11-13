Суд арестовал на два месяца бывшего начальника тульских участковых Владимира Крикунова

Фото Артема Жильцова

13 ноября в Советском районном суде избрали меру пресечения Владимиру Крикунову. Бывший начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних по Тульской области был задержан по подозрению в организации незаконной миграции.

Отметим, что уволен Крикунов заблаговременно, до официального задержания.

По версии следствия, полковник действовал в составе преступного сообщества. С 2020 по 2024 год Крикунов был членом комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание гражданам из Армении и Азербайджана. За деньги он и его подельники выдавали квоты, заведомо зная, что представленные на рассмотрение комиссии сведения об адресах пребывания и местах работы иностранцев были недостоверны.

Напомним, это самый громкий коррупционный скандал за последние годы в тульской полиции. По делу задержаны крупные полицейские чиновники: бывший начальник тульской полиции Роман Корсаков, начальник миграционной службы УМВД Денис Оськин, его заместитель полковник Паситова, замначальника полиции по оперативной работе УМВД Евгений Старцев и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Алексей Лебедев.

Источники Myslo утверждают — задержания продолжатся.