Два трупа в пикапе: помилованному из-за СВО бизнесмену Тульский облсуд вновь вынес приговор

Но отбывать наказание за двойное убийство он не будет.

Тульский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Андреева, обвиняемого в двойном убийстве, поджоге автомобиля и краже (п. «а», «д» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В 2022 году ему выносили приговор: присяжные признали его виновным, но частично — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Суд приговорил его тогда к 9,5 года колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.

Андреев отправился отбывать наказание, но подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. А затем подписал договор и 7 мая 2023 года отправился в зону СВО, получив при этом помилование за совершенное преступление.

Дожидаться решения ВС РФ он не стал. А тот между тем жалобу рассмотрел, вернув дело на предыдущую инстанцию — в Тульской областной суд —и указав на необходимость пересмотра его в части определения наказания.

Тульскому областному суду пришлось ждать, когда Андреев вернется из зоны СВО, чтобы исполнить решение Верховного суда. Лишь 27 апреля 2024 года рассмотрение удалось продолжить. Но вопрос уже носил скорее формальный характер.

21 мая Тульский областной суд завершил пересмотр дела. На основании вынесенного ранее вердикта присяжных Андреев вновь получил тот же приговор, что и ранее.

Учитывая Указ Президента РФ «О помиловании» от 6 мая 2023 года, Андреев освобожден от назначенного основного и дополнительного наказаний.

Однако Андреев должен выплатить семье одного погибшего 5 млн рублей в качестве морального вреда и 346 тыс. 360 рублей материального. Семье второго погибшего — 2 млн морального и 165 тыс. 960 рублей материального. А несовершеннолетнему сыну одного из убитых — 3 млн рублей.

Напомним, летом 2021 года сотрудники ДПС остановили в Иншинке Ford Ranger. За рулем его находился бизнесмен Сергей Андреев. При досмотре машины обнажили в салоне лопату, канистры с бензином и два обнаженных трупа, завернутых в одеяло. Андреев объяснил такой набор «багажа» тем, что случайно убил двух человек и теперь решил добровольно «сдаться» полиции.

По версии Андреева, 22 июня он охранял свой склад в деревне Беликово и случайно убил мужчин, которых принял за воров.

Обнаруженные в салоне пикапа трупы мужчин были без одежды и, вероятно, «случайно» изувечены: одной из жертв нанесли не менее 35 ударов, второй — не менее 78. Скончались они от травм головы и асфиксии.

Погибшие — жители поселка Рассвет 60-летний Николай Губарев и его 38-летний сын Алексей. Их автомобиль УАЗ нашли сожженным. Было возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.

После ареста Андреев отказался от первоначальных показаний и воспользовался правом не свидетельствовать против себя самого, не отвечая на вопросы следователей.

Перед заседанием, где рассматривался вопрос об определении меры пресечения, бизнесмен заявил журналисту Myslo:

«Я виноват только в том, что оставил их на территории склада. Я точно не убивал этих товарищей, но почти уверен, что знаю, кто это сделал. Могу сказать, что они не были такими законопослушными и добропорядочными, как считают их родственники, уж поверьте».

По версии родственников погибших и подтверждённой в ходе судебного процесса, Губаревы, которые были заядлыми охотниками, ночью 22 июня 2021 года колесили по Ленинскому району в поисках сбежавшего пса — гончей по кличке Гром. Вероятно, именно розыск собаки и привёл их на землю, принадлежавшую Сергею Андрееву: следы лап животного были обнаружены недалеко от его склада. Там они и наткнулись на засаду, организованную предпринимателем.