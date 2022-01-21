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Два трупа в машине под Тулой: уголовное дело передано в суд

Два трупа в машине под Тулой: уголовное дело передано в суд

Рассматривать дело будет суд присяжных.

В Туле 44-летний Сергей Андреев обвиняется в двойном убийстве, краже и поджоге автомобиля.

Его автомобиль Ford Ranger остановили сотрудники ДПС ночью 24 июня в поселке Иншинском. В салоне внедорожника Андреева были найдены два обезображенных трупа в одеялах. Убитыми оказались жители поселка Рассвет — 38-летний Алексей Г. и его отец, 60-летний Николай Г. По версии следователей, Андреев принял потерпевших за воров, которые проникли на его участок, избил мужчин, забрал их телефоны и крестики, сжег их автомобиль.

Уголовное дело в отношении Андреева передано в Тульский областной суд. Как мы писали ранее, рассматривать дело будет суд присяжных.

 

Сюжет: Два трупа в машине
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