Два трупа в машине под Тулой: уголовное дело передано в суд

В Туле 44-летний Сергей Андреев обвиняется в двойном убийстве, краже и поджоге автомобиля.

Его автомобиль Ford Ranger остановили сотрудники ДПС ночью 24 июня в поселке Иншинском. В салоне внедорожника Андреева были найдены два обезображенных трупа в одеялах. Убитыми оказались жители поселка Рассвет — 38-летний Алексей Г. и его отец, 60-летний Николай Г. По версии следователей, Андреев принял потерпевших за воров, которые проникли на его участок, избил мужчин, забрал их телефоны и крестики, сжег их автомобиль.

Уголовное дело в отношении Андреева передано в Тульский областной суд. Как мы писали ранее, рассматривать дело будет суд присяжных.