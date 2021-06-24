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Два трупа в машине под Тулой: подозреваемый отказывается давать показания
Видео предоставлено СУ СКР по Тульской области.

Два трупа в машине под Тулой: подозреваемый отказывается давать показания

Он ссылается на 51-ю статью Конституции.

24 июня 2021 года в поселке Иншинский под Тулой сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

По факту двойного убийства следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 44-летний житель поселка Ленинский Сергей А.

Подозреваемый в двойном убийстве Сергей А.

По версии следствия, вчера, 23 июня, около 23.00 на территории фермерского хозяйства, используемого подозреваемым как склад, мужчина, являющийся бизнесменом, нанес несколько ударов деревянным бруском по голове потерпевшим, 38-летнему Алексею Г. и 60-летнему Николаю Г., которые забрались туда для совершения кражи. После этого подозреваемый связал мужчин, которые позже скончались на месте происшествия. 

Николай Г. (крайний слева) и Алексей Г. (в центре).

Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина обернул трупы одеялом и погрузил их в машину, после чего выдвинулся в сторону поселка Иншинский, где и был остановлен сотрудниками ДПС, – сообщили Myslo в СУ СКР по региону.

По информации Myslo, на территории у склада был обнаружен сгоревший автомобиль потерпевших. Кроме этого, их смерть наступила более суток назад. 

По нашей информации, погибшие жили в поселке Рассвет, официально не были трудоустроены и получали пособие по инвалидности. Известно, что какое-то время они работали водителями. У Алексея Г. не так давно родился ребенок.

– 22 июня они сели в машину и уехали неизвестно куда. Мне они ничего не сообщили. Просто исчезли, – сообщила вдова Николая Г. журналисту Myslo.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото с места происшествия.

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В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 1
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 2
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 3
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 4
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 5
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 6
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 7
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 8
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Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
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