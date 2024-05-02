Два трупа в пикапе: в Туле суд заново рассмотрит дело Сергея Андреева

В 2022 году мужчину приговорили к 9,5 года лишения свободы, а годом позже он ушел на СВО.

В Туле заново начнут рассматривать уголовное дело 46-летнего бизнесмена Сергея Андреева. В 2022 году мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. В 2023 году Верховный суд отменил приговор в отношении мужчины и отправил его на новое рассмотрение в первую инстанцию. В том же году, по нашей информации, мужчина вступил в ряды добровольцев и отправился на СВО.

Тульский областной суд летом прошлого года начинал рассматривать дело без участия Андреева, но довольно скоро процесс приостановили — из-за невозможности установить местонахождение виновного.

Пауза в деле затянулась практически на год: этой весной сотрудники полиции нашли Андреева… у него дома. Отметим, что благодаря участию в СВО мужчина, лишивший жизни двух людей, получил помилование.

Заседание по этому делу назначено на 14 мая.