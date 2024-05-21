На фестиваль «Пятницкая башня» в Тулу приедут Дмитрий Маликов и Ёлка

На три дня Тульский кремль превратится в творческий калейдоскоп: 10 площадок, 12 направлений, 35 творческих коллективов, 200 участников, 40 мероприятий и порядка 35 000 посетителей.

С 2022 года Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» входит в официальную программу культурного проекта «Музейное лето в Туле».

Ежегодно на фестивале выступают лучшие артисты, коллективы и творческие выдающиеся личности. В этом году в программе заявлены: певица Ёлка, Дмитрий Маликов, актер Даниил Спиваковский, Хор Сретенского монастыря, оркестр «Виртуозы Москвы», симфоническое шоу Hans Zimmer’s Universe.

За три фестивальных дня зритель получает доступ ко всем видам искусства: театр, кукольные представления, балет, музыка, кино, цирк, фотография, прикладные ремесла и ярмарка, а также мастер-классы и творческие встречи с выдающимися профессионалами в области искусства.

Среди мероприятий в этом году:

Культурно-просветительский проект «Открытая сцена». Площадка для демонстрации разных форм искусства от театра до музыки — культурное наследие и современные творческие процессы. Включает в себя II Всероссийский многожанровый конкурс для молодых непрофессиональных артистов. Юные артисты будут не только соревноваться в пяти творческих номинациях (вокал, хореография, актерское искусство, народное творчество и оригинальный жанр), но и в качестве главной награды, находясь в едином пространстве с выдающимися деятелями культуры и искусства нашей страны, получат возможность выйти с ними на одну сцену.

Творческие встречи в «Доброй гостиной» Кристины. Бэкстейдж актерской деятельности, а именно — серия открытых творческих встреч в формате интервью с известными артистами, цель которых — дать возможность узнать о процессе создания произведений из первых рук. Ведущая Гостиной — актриса, журналист, организатор Фестиваля — Кристина Медведева.

Дискуссионные кинопоказы. Платформа для дискуссий о современном кино: серия показов кинолент различных жанров и направлений, встреча с их создателями и возможность получить ответы на интересующие вопросы, связанные со съемочным процессом. В качестве модератора планируется известный российский киножурналист Давид Шнейдеров.

Мероприятия в поддержку экологии. В рамках Фестиваля пройдёт насколько запланированных экочелленджей. Таких, как специализированный и заранее организованный коллективный сбор вторсырья с его последующей сдачей на переработку. Или такое полюбившееся действо во всём мире, как апсайклинг-челлендж: когда зрители могут принять участие в мастер-классах по приданию новой жизни старым вещам. Также одному из почётных гостей Фестиваля представится большая честь посадить дерево у стен Тульского кремля. Всех участников подобных мероприятий ждут памятные экологичные призы от организаторов и партнеров Фестиваля.

Картинная галерея. В сотрудничестве с постоянным партнёром Фестиваля Социально-культурным пространством «Республика „Поленово“» пройдет вернисаж выставки «Пленэр в Поленово. НАЧАЛО ПУТИ»: где будут выставлены картины известных российских художников, чей путь начался много лет назад на Тульской земле, когда они приехали на свои первые пленэры на удивительный берег Оки. При участии Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств, зрители смогут насладиться учебными работами: Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Бориса Диодорова, Элеоноры Жарёновой, Эльзы Хохловкиной, Олега Лошакова, Альберта Борисова, Николая Щеглова и других ныне известных заслуженных мастеров.

Джазовый Джем. В субботу и воскресенье на одной из площадок Фестиваля — Веранда Джаз — в формате джазового сейшена различные музыканты, сменяя друг друга, будут услаждать слух отдыхающей публики ритмами лёгкого летнего джаза. Мягкие пуфы, прохладительные напитки и хорошее настроение подарят зрителям незабываемые минуты истинного наслаждения. Художественный руководитель площадки — музыкант и продюсер Николай Чермошенцев.

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