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Крупный самец весом более 100 кг: что известно о буром медведе, следы которого нашли в Большой Туле
Фото Тульского экзотариума.

Крупный самец весом более 100 кг: что известно о буром медведе, следы которого нашли в Большой Туле

Специалисты предполагают, что животное разгуливает в лесах в поисках пары.

Ранее Myslo писал, что в Труфановском охотхозяйстве егеря обнаружили следы бурого медведя. Специалисты Тульского экзотариума отправились в окрестности деревни Воздремо Щекинского района для подтверждения сообщения о присутствии на этой территории хищника. 

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Цепочка медвежьих следов с шириной характерной мозоли передней лапы 14 см и длиной 6,5-7 см позволяет отнести данного медведя к крупному, весом более 100 кг. Зоологи пришли к выводу, что это взрослый самец, его «поход» объясняется поиском пары (период гона).

— Медведь, по размеру мозоли относящийся к среднему классу, не юный и не старый. В отношении медведей это означает, что он и достаточно хорошо «социализирован», и не в возрасте, когда ему «всё всё равно». Дело в том, что до 3-летнего возраста медведи, если допустимо так выразиться, безбашенные. Им всё интересно, они узнают, что опасно, а что наоборот. Очень зрелый, приближающийся к 10-летию, медведь сам себе закон, а вот середина (5-6 лет) — он знает, кто опасен, с чем и кем встречи необходимо избегать (и человек в этом списке первый, затем более крупный медведь в лесу), как остаться незамеченным и т. п., — говорят специалисты экзотариума.

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В настоящий момент есть информация о присутствии 3-4 особей бурого медведя на территории Тульской области, в этом году достоверно подтверждено присутствие одной.

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Заместитель директора по научно-просветительской деятельности Тульского областного экзотариума, кандидат биологических наук Ольга Терешкина дала рекомендации по поведению в местах возможного обитания бурого медведя:

  1. Если вы живете рядом с лесом, первое правило — никаких свалок мусора пищевых отходов за пределами поселений. Настаивайте на уборке и не оставляйте сами.
  2. Если вы отправились в лес и не желаете остаться для зверя незамеченным, не желаете встречи с ним — идите так, чтобы дикие животные знали о вашем присутствии в лесу, это главный закон! Ни одно дикое животное не желает встречи с человеком и обязательно предпочтет остаться незамеченным, так как в густонаселенных регионах они хорошо знают, что это их враг, именно враг — ведущий целенаправленное уничтожение их самих и мест их обитания. Идите шумно: песни, периодическое позвякивание ключами, стук по стволам деревьев, разговор; допустимы пахучие средства обработки от насекомых, дезодорирующие средства. Что до одежды яркого флюоресцентного цвета — то это тоже актуально, но не для отпугивания диких животных, а для скорейшего обнаружения вас другими людьми, если вы потерялись или получили травму, в том числе при столкновении с диким животным.
  3. Если вы зафиксировали (увидели) следы жизнедеятельности медведя — помет, отпечаток следа, задиры на стволах, характерные для нанесения когтями — то спокойно, но без промедления постарайтесь покинуть это место, поборов любопытство и жажду экстремальных впечатлений.

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Напомним, что бурый медведь занесен в Красную книгу Тульской области.

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