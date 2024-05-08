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В спортзале тульского лицея во время урока обрушилась штукатурка: прокуратура организовала проверку

В спортзале тульского лицея во время урока обрушилась штукатурка: прокуратура организовала проверку

Никто из учеников не пострадал.

7 мая во время урока физической культуры в спортзале МБОУ «Центр образования № 22 — Лицей искусств» с потолка обрушилась часть штукатурки. В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура Пролетарского района незамедлительно организовала проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. В ходе проверки прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства, регламентирующего обязанность по созданию безопасных условий обучения.

Установление причин обрушения, ход и результаты ремонтных работ находятся на контроле прокуратуры.

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