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Администрации Кимовского района придется убрать огромную свалку по решению суда
Фото прокуратуры Тульской области.

Администрации Кимовского района придется убрать огромную свалку по решению суда

Иск подала прокуратура.

На сельскохозяйственных землях около деревни Владимировки Кимовского района, собственность на которые не разграничена, найдена несанкционированная свалка бытовых отходов площадью более 15 тыс. кв. м. Местная администрация свалку не ликвидировала.

Природоохранная прокуратура внесла главе муниципалитета представление, направила в суд исковое заявление.

По иску прокурора суд обязал администрацию МО Кимовский район убрать свалку до 1 сентября 2024 года. 

Исполнение решения суда находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре. По постановлению прокурора глава администрации привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв).

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Событие
несанкционированная свалка
Люди
прокуратура Тульской области
Место
Кимовский райондеревня Владимировка
 

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