Экспансия зимы в Центральной России: синоптики предсказали потепление лишь в выходные

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

По данным центра погоды «Фобос», шторм начал с Черноземья, прошелся по Воронежу и Курску и добрался до Тульской области с юга. В Ефремовском районе ветер сорвал крыши с домов, повалил деревья и разметал хозпостройки.

Шторм поднялся из-за столкновения арктического холода и атлантического тепла.

— Экспансия зимы на Русской равнине продолжится. В результате граница зоны снегопадов продвинется на юг еще на 350 км, вплоть до линии Смоленск — Тула, — пишет «Фобос». — Вообще, в этих широтах снег в первую декаду мая случается лишь раз в 5–6 лет.

Синоптики советуют жителям северной половины Русской равнины готовиться к гололедице утром 9 мая.

— Утром в День Победы местами в средней полосе и на северо-западе региона толщина ледяной корки на дорогах и тротуарах может достигать 1–2 см. К счастью, просуществует она недолго. Дело в том, что дневная температура хоть и будет на 10° ниже нормы, всё-таки останется положительной.