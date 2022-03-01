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В Пролетарском округе Тулы эвакуировали школу
На месте работают сотрудники МЧС и полиция.
Днем 1 марта из школы № 25 на ул. Калинина эвакуировали школу. Об этом в редакцию Myslo сообщили сразу несколько читателей.
По их словам, из учебного учреждения вывели детей, при этом им не разрешили забрать с собой личные вещи. На момент публикации новости на месте работали сотрудники полиции и МЧС.
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