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Автобусы из Алексина и Ясногорска теперь прибывают в Тулу на автостанцию «Северная»
Фото из архива Myslo.

Автобусы из Алексина и Ясногорска теперь прибывают в Тулу на автостанцию «Северная»

Вместо автовокзала, расположенного на проспекте Ленина.

С 1 марта у межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок № 173 Ясногорск — Тула и № 263 Алексин — Тула изменилась конечная остановка. Вместо автовокзала, расположенного на проспекте Ленина, автобусы теперь прибывают на автостанцию «Северная» в Заречье.

С остановочного пункта «Ул. Героя Карпова», расположенного возле автостанции, можно без пересадок доехать на муниципальном транспорте во все крупные районы города.

По всем вопросам можно обратиться на телефон горячей линии ГУ ТО «Организатор перевозок и навигации» 8−919−070−26−81 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

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