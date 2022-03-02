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На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр

На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр

Причиной переполоха стал звонок с сообщением о минировании.

Утром 2 марта из ТЦ «Проспект» на пр. Ленина в Туле эвакуировали посетителей и продавцов. Также на место прибыли пожарные, спасатели, медики и сотрудники Росгвардии.
 
По информации Myslo, причиной эвакуации стало анонимное сообщение. Одному из арендаторов позвонили на мобильный телефон и сказали, что в ТЦ находится взрывное устройство.
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На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр, Фото: 1
На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр, Фото: 2
На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр, Фото: 3
На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр, Фото: 4
На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр, Фото: 5
На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр, Фото: 6
На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр, Фото: 7
На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр, Фото: 8
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Сюжет: Массовая эвакуация в Туле 2022
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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