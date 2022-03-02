На пр. Ленина в Туле эвакуировали торговый центр
Причиной переполоха стал звонок с сообщением о минировании.
Утром 2 марта из ТЦ «Проспект» на пр. Ленина в Туле эвакуировали посетителей и продавцов. Также на место прибыли пожарные, спасатели, медики и сотрудники Росгвардии.
По информации Myslo, причиной эвакуации стало анонимное сообщение. Одному из арендаторов позвонили на мобильный телефон и сказали, что в ТЦ находится взрывное устройство.
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