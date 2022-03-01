Студентов главного корпуса ТулГУ эвакуировали на улицу

Днем 1 марта провели эвакуацию студентов из главного корпуса ТулГУ, который находится на пр. Ленина в Туле. По предварительной информации, причиной эвакуации стало анонимное сообщение. Фото с места происшествия опубликовано в телеграм-канале «Т а к и ж и в ё м».

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и полиции. Также очевидцы сообщают о том, что эвакуировали учащихся ЦО № 33, на ул. Кирова в Туле.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что из школы № 25 вывели на улицу и затем отправили домой учеников.