Стартовал прием заявок на поддержку производственных предприятий Тульской области

Центр инжиниринга, входящий в состав Центра «Мой бизнес», 28 февраля открыл прием заявок на получение комплексных услуг для производственных предприятий.

Производственным предприятиям доступны:

разработка технической документации;

содействие в разработке программ модернизации производства;

организация участия производственных предприятий в выставках.

С условиями оказания поддержки можно ознакомиться в Положении.

Для получения поддержки необходимо заполнить заявку и приложить к ней необходимые документы.

Заявки принимаются:

- г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к. 1;

- г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 26.

Время приема заявок: понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00 часов, пятница — с 9.00 до 17.00 часов.

- в электронном виде на электронную почту rce@mb71.ru (укажите, пожалуйста, в теме письма ИНН организации).

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: + 7 800−600−777−1, доб. 132, 131, 130.