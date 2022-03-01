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Стартовал прием заявок на поддержку производственных предприятий Тульской области
Заявку подать можно в Туле или в Ефремове.
Центр инжиниринга, входящий в состав Центра «Мой бизнес», 28 февраля открыл прием заявок на получение комплексных услуг для производственных предприятий.
Производственным предприятиям доступны:
- разработка технической документации;
- содействие в разработке программ модернизации производства;
- организация участия производственных предприятий в выставках.
С условиями оказания поддержки можно ознакомиться в Положении.
Для получения поддержки необходимо заполнить заявку и приложить к ней необходимые документы.
Заявки принимаются:
- г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к. 1;
- г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 26.
Время приема заявок: понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00 часов, пятница — с 9.00 до 17.00 часов.
- в электронном виде на электронную почту rce@mb71.ru (укажите, пожалуйста, в теме письма ИНН организации).
Дополнительные вопросы можно задать по телефону: + 7 800−600−777−1, доб. 132, 131, 130.
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