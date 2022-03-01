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Стартовал прием заявок на поддержку производственных предприятий Тульской области
Фото с сайта pixabay.com.

Стартовал прием заявок на поддержку производственных предприятий Тульской области

Заявку подать можно в Туле или в Ефремове.

Центр инжиниринга, входящий в состав Центра «Мой бизнес», 28 февраля открыл прием заявок на получение комплексных услуг для производственных предприятий.

Производственным предприятиям доступны:

  • разработка технической документации;
  • содействие в разработке программ модернизации производства;
  • организация участия производственных предприятий в выставках.

С условиями оказания поддержки можно ознакомиться в Положении.

Для получения поддержки необходимо заполнить заявку и приложить к ней необходимые документы.

Заявки принимаются:
 
- г. Тула, ул. Кирова, д. 135, к. 1;
- г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 26.

Время приема заявок: понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00 часов, пятница — с 9.00 до 17.00 часов.

- в электронном виде на электронную почту rce@mb71.ru (укажите, пожалуйста, в теме письма ИНН организации).

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: + 7 800−600−777−1, доб. 132, 131, 130.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:26 0
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