В Узловой помощник по хозяйству зарезал пенсионерку: уголовное дело направлено в суд

Следствием установлено, что 15 декабря 2021 года к 61-летней женщине, которая является инвалидом, пришел периодически помогавший ей по хозяйству 42-летний знакомый. Мужчина захотел выкинуть вещи, которые, как он посчитал, не нужны женщине. Из-за этого они поссорились, и обвиняемый множество раз ударил потерпевшую в шею. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия. Затем мужчина украл из дома мобильный телефон и 32 000 рублей, после чего скрылся. Задержали его спустя пару дней в Донском.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в областной прокуратуре.