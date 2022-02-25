новости
новости
Регистрация
В Узловой помощник по хозяйству зарезал пенсионерку: уголовное дело направлено в суд

В Узловой помощник по хозяйству зарезал пенсионерку: уголовное дело направлено в суд

Преступление произошло в декабре прошлого года.

В Узловой 42-летний мужчина обвиняется в убийстве и краже, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
Следствием установлено, что 15 декабря 2021 года к 61-летней женщине, которая является инвалидом, пришел периодически помогавший ей по хозяйству 42-летний знакомый. Мужчина захотел выкинуть вещи, которые, как он посчитал, не нужны женщине. Из-за этого они поссорились, и обвиняемый множество раз ударил потерпевшую в шею. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия. Затем мужчина украл из дома мобильный телефон и 32 000 рублей, после чего скрылся. Задержали его спустя пару дней в Донском.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в областной прокуратуре.
 
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:40 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалубийствопроисшествияУзловаяследственный комитетпрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские предприятия «Ростеха» попали под санкции Великобритании
Тульские предприятия «Ростеха» попали под санкции Великобритании
26 и 27 февраля Сбербанк будет работать в режиме будних дней
26 и 27 февраля Сбербанк будет работать в режиме будних дней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.