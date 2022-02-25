Тульские предприятия «Ростеха» попали под санкции Великобритании
Это произошло вчера, 24 февраля.
Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта. В новой санкционный список попала ГК «Ростех».
Таким образом, под санкции попадает ряд тульских предприятий, которые входят в Госкорпорацию:
- АО «Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова» (дочернее предприятие АО «Щегловский вал», филиал АО ЦКИБ СОО);
- АО «Машиностроительный завод „Штамп“ им. Б.Л. Ванникова»;
- «Научно-производственное объединение „СПЛАВ“ им. А.Н. Ганичева»;
-
АО Центральноеконструкторское бюро аппаратостроения;
- НПП «Связь».
Санкции введены в связи с военной операцией России на территории Украины.