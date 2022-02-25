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Тульские предприятия «Ростеха» попали под санкции Великобритании

Тульские предприятия «Ростеха» попали под санкции Великобритании

Это произошло вчера, 24 февраля.

Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта. В новой санкционный список попала ГК «Ростех».
 
Таким образом, под санкции попадает ряд тульских предприятий, которые входят в Госкорпорацию:
  • АО «Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова» (дочернее предприятие АО «Щегловский вал», филиал АО ЦКИБ СОО);
  • АО «Машиностроительный завод „Штамп“ им. Б.Л. Ванникова»;
  • «Научно-производственное объединение „СПЛАВ“ им. А.Н. Ганичева»;
  • АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения;
  • НПП «Связь».
Санкции введены в связи с военной операцией России на территории Украины.
 
 
 
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