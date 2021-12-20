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В Узловой помощник по хозяйству зарезал местную жительницу
Фото: СУ СК России по ТО

В Узловой помощник по хозяйству зарезал местную жительницу

Пострадавшая скончалась от ножевых ранений в шею и другие части тела.

Региональный Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по факту убийства 61-летней жительницы поселка Дубовка в Узловой. По версии следствия, преступление было совершено 15 декабря этого года. Предполагается, что к женщине, которая является инвалидом, пришел периодически помогавший ей по хозяйству 37-летний знакомый.
 
«Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес хозяйке квартиры несколько ударов ножом в шею и другие части тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Похитив из ее дома мобильный телефон и денежные средства в сумме более 40 тыс. рублей, злоумышленник скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Следователям и криминалистам удалось установить личность подозреваемого. Мужчину искали несколько дней, и 19 декабря сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали его на съемной квартире в Донском.
 
В настоящий момент убийце предъявлено обвинение, и он уже дал признательные показания.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:20 +2
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Тульская областьУзловской район

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