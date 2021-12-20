В Узловой помощник по хозяйству зарезал местную жительницу

Фото: СУ СК России по ТО

Пострадавшая скончалась от ножевых ранений в шею и другие части тела.

Региональный Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по факту убийства 61-летней жительницы поселка Дубовка в Узловой. По версии следствия, преступление было совершено 15 декабря этого года. Предполагается, что к женщине, которая является инвалидом, пришел периодически помогавший ей по хозяйству 37-летний знакомый.

«Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес хозяйке квартиры несколько ударов ножом в шею и другие части тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Похитив из ее дома мобильный телефон и денежные средства в сумме более 40 тыс. рублей, злоумышленник скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Следователям и криминалистам удалось установить личность подозреваемого. Мужчину искали несколько дней, и 19 декабря сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали его на съемной квартире в Донском.

В настоящий момент убийце предъявлено обвинение, и он уже дал признательные показания.