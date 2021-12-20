Фото: СУ СК России по ТО
В Узловой помощник по хозяйству зарезал местную жительницу
Пострадавшая скончалась от ножевых ранений в шею и другие части тела.
Региональный Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по факту убийства 61-летней жительницы поселка Дубовка в Узловой. По версии следствия, преступление было совершено 15 декабря этого года. Предполагается, что к женщине, которая является инвалидом, пришел периодически помогавший ей по хозяйству 37-летний знакомый.
«Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес хозяйке квартиры несколько ударов ножом в шею и другие части тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Похитив из ее дома мобильный телефон и денежные средства в сумме более 40 тыс. рублей, злоумышленник скрылся», — сообщает пресс-служба СУ
СК России по Тульской области.
Следователям и криминалистам удалось установить личность подозреваемого. Мужчину искали несколько дней, и 19 декабря сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали его на съемной квартире в Донском.
В настоящий момент убийце предъявлено обвинение, и он уже дал признательные показания.
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