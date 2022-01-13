В Белоусовском парке поранился ребёнок: директор отдела аттракционов ожидает суда

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Женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

В Советском районном суде Тулы рассматривается уголовное дело по обвинению директора отдела аттракционов детского игрового комплекса «Лабиринтный комплекс» в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Органами предварительного следствия установлено, что женщина отвечала за техническое состояние и эксплуатацию детского игрового комплекса, расположенного в ЦПКиО им. Белоусова.

В июне прошлого года десятилетний мальчик, находясь в помещении «Стеклянного лабиринта», вытянутыми руками столкнулся с одной из стеклянных панелей, которая разрушилась. Осколками стекла ребёнку повредило правую руку.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание состоится 14 января, женщине грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.