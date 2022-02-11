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У расчетного банка WebMoney отобрали лицензию

У расчетного банка WebMoney отобрали лицензию

С 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны.

Центральный банк РФ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ), который был расчетным банком WebMoney. В качестве причины указано, что КББ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность и специализировался на услугах в области электронной коммерции. При этом банк не занимался изучением экономического смысла операций клиентов, источники финансов по которым были непрозрачны.
 
«Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сообщил ЦБ РФ.
 
В настоящее время на сайте популярной международной системы расчетов опубликовано заявление для владельцев WMP и WMR-кошельков. В нем сказано, что с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны.
 
«Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», — обещает WebMoney.
 
Также в заявлении сказано, что причина отзыва лицензии надуманная, выглядит всего лишь как формальное соблюдение процедуры, а КББ никогда не был причастен к обслуживанию теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
 
Банк ККБ является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации
 
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