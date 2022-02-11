До 350 тысяч на руки: топ самых крутых вакансий февраля в Тульской области
Аналитики HeadHunter провели исследование и определили, какие вакансии в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
На сегодняшний день в Тульской области открыто более 200 вакансий с заработной платой от 130 000 руб.
Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Тульской области, февраль 2022 года
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Вакансия
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З/п
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Компания
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от 350 000 руб. на руки
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от 250 000 руб. до вычета налогов
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ООО «Объединенная домостроительная корпорация»
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от 220 000 руб. на руки
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«Тутанхамон», Сеть ювелирных салонов
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от 200 000 до 500 000 руб. на руки
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«Ангстрем», Группа компаний
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от 150 000 руб. на руки
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Курьер «Сервис Экспресс»
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Разработчик мобильных приложений Android (Middle/Senior Android Developer)
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от 140 000 до 200 000 руб. на руки
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ООО «ЕВАППС»
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Программист 1С
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от 138 000 руб. до вычета налогов
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ООО «Нэти»
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от 130 000 руб. на руки
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IEK GROUP
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от 110 000 до 160 000 руб. на руки
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ЗАО «Ирбис-Т»
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от 100 000 до 250 000 руб. на руки
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«АвтоСтройСельхозДеталь»