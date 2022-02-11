До 350 тысяч на руки: топ самых крутых вакансий февраля в Тульской области

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Аналитики HeadHunter провели исследование и определили, какие вакансии в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Первое место в рейтинге заняла должность исполнительного директора АО «Тульский молочный комбинат».

Успешный кандидат, претендующий на должность исполнительного директора, сможет получать зарплату в размере от 350 000 руб. на руки. В его обязанности войдет работа по целям, обозначаемыми акционерами через решения Совета директоров, управление проектами.

Также в топ вакансий вошли директор службы единого заказчика (Девелопмент), коммерческий директор, главный инженер производства, водитель-экспедитор категории Е, разработчик мобильных приложений Android (Middle/Senior Android Developer), программист 1С, водитель категории Е по России, ведущий программист 1C ERP, региональный менеджер по продаже сельхозтехники.

На сегодняшний день в Тульской области открыто более 200 вакансий с заработной платой от 130 000 руб.

Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Продажи», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Рабочий персонал», «Информационные технологии, интернет, телеком».

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Тульской области, февраль 2022 года