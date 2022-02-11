новости
новости
Регистрация
До 350 тысяч на руки: топ самых крутых вакансий февраля в Тульской области
Фото pixabay.com

До 350 тысяч на руки: топ самых крутых вакансий февраля в Тульской области

Аналитики HeadHunter провели исследование и определили, какие вакансии в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Первое место в рейтинге заняла должность исполнительного директора АО «Тульский молочный комбинат».
 
Успешный кандидат, претендующий на должность исполнительного директора, сможет получать зарплату в размере от 350 000 руб. на руки. В его обязанности войдет работа по целям, обозначаемыми акционерами через решения Совета директоров, управление проектами.
 
Также в топ вакансий вошли директор службы единого заказчика (Девелопмент), коммерческий директор, главный инженер производства, водитель-экспедитор категории Е, разработчик мобильных приложений Android (Middle/Senior Android Developer), программист 1С, водитель категории Е по России, ведущий программист 1C ERP, региональный менеджер по продаже сельхозтехники.
 
На сегодняшний день в Тульской области открыто более 200 вакансий с заработной платой от 130 000 руб.
 
Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Продажи», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Рабочий персонал», «Информационные технологии, интернет, телеком».
 

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Тульской области, февраль 2022 года

Вакансия

З/п

Компания

Исполнительный директор

от 350 000 руб. на руки

АО «Тульский молочный комбинат»

Директор службы единого заказчика

от 250 000 руб. до вычета налогов

ООО «Объединенная домостроительная корпорация»

Коммерческий директор

от 220 000 руб. на руки

«Тутанхамон», Сеть ювелирных салонов

Главный инженер производства

от 200 000 до 500 000 руб. на руки

«Ангстрем», Группа компаний

Водитель-экспедитор категории Е

от 150 000 руб. на руки

Курьер «Сервис Экспресс»

Разработчик мобильных приложений Android (Middle/Senior Android Developer)

от 140 000 до 200 000 руб. на руки

ООО «ЕВАППС»

Программист

от 138 000 руб. до вычета налогов

ООО «Нэти»

Водитель категории Е по России

от 130 000 руб. на руки

IEK GROUP

Ведущий программист 1C ERP

от 110 000 до 160 000 руб. на руки

ЗАО «Ирбис-Т»

Региональный менеджер по продаже сельхозтехники

от 100 000 до 250 000 руб. на руки

«АвтоСтройСельхозДеталь»

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:13 −8
Другие статьи по темам
Событие
вакансии февраля
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Косой Горе пройдет «Лыжня России»: расписание лыжной гонки
На Косой Горе пройдет «Лыжня России»: расписание лыжной гонки
В тульском «Стеклянном лабиринте» ребёнку перерубило кисть: обвиняемый считает, что мальчик виноват сам
В тульском «Стеклянном лабиринте» ребёнку перерубило кисть: обвиняемый считает, что мальчик виноват сам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.