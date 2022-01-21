Дмитрия Миляева избрали секретарем местного отделения партии «Единая Россия»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Он сменит на этом посту Александра Швыкова.

20 января в Туле в молодежном центре «Родина» состоялся второй этап VIII конференции местного отделения «Единой России» Тулы.

В мероприятии приняли участие первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов, глава Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации города Дмитрий Миляев.



В рамках конференции партийцы рассмотрели вопросы, связанные с ротацией руководящих органов местного отделения.



Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в соответствии с уставом партии тайным голосованием на альтернативной основе большинством голосов единороссы избрали нового секретаря партийной организации – им стал Дмитрий Миляев.



Участники конференции также по результатам тайного голосования сформировали обновленный состав местного политсовета.