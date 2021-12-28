Определен лучший агент рубрики «Накажи автохама»

Подводим итоги года на Myslo.

В этом году туляки стали активными агентами рубрики «Накажи автохама» на Myslo.

За год на портале вышло…

публикаций!

Мы решили поощрить самого активного агента рубрики.

И им становится пользователь Myslo



Lexus650

«Всевидящее око» его камеры и видеорегистратора вывело на чистую воду многих «автохамов», которые устраивали аварийные ситуации на наших дорогах. Lexus650 буквально стал соавтором нашей рубрики наравне с ее ведущим Сергеем Стариковым. Мы решили поощрить такую активность!

Алексей, ты можешь забрать в редакции мерч «для своих» — прикольную Myslo`шную футболку.

А в качестве приятного новогоднего подарка мы дарим тебе сертификат в гастрономический паб «Понеслось» на сумму 3000 рублей.

По всем вопросам пишите в личку автору.