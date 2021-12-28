Определен лучший агент рубрики «Накажи автохама»
Подводим итоги года на Myslo.
В этом году туляки стали активными агентами рубрики «Накажи автохама» на Myslo.
За год на портале вышло…
публикаций!
Мы решили поощрить самого активного агента рубрики.
И им становится пользователь Myslo
«Всевидящее око» его камеры и видеорегистратора вывело на чистую воду многих «автохамов», которые устраивали аварийные ситуации на наших дорогах. Lexus650 буквально стал соавтором нашей рубрики наравне с ее ведущим Сергеем Стариковым. Мы решили поощрить такую активность!
Алексей, ты можешь забрать в редакции мерч «для своих» — прикольную Myslo`шную футболку.
А в качестве приятного новогоднего подарка мы дарим тебе сертификат в гастрономический паб «Понеслось» на сумму 3000 рублей.
По всем вопросам пишите в личку автору.