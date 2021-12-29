Фото УГИБДД по Тульской области.
Без прав, пьяный за рулем: в Туле за два дня гаишники выявили более 20 нарушений ПДД на каршеринге
В областной столице проходят массовые проверки.
В Туле в рамках рейда по автомобилям каршеринга сотрудники Госавтоинспекции за два дня выявили более 20 фактов нарушения ПДД водителями арендованного транспорта.
Самые частые: езда без прав, передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В Госавтоинспекции уточнили, что массовые проверки автомобилей каршеринга продолжатся.
Напомним, в 2021 году в Тульской области произошло 9 ДТП с участием арендованных машин, в которых 4 человека погибли и 11 получили различные травмы.