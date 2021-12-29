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Без прав, пьяный за рулем: в Туле за два дня гаишники выявили более 20 нарушений ПДД на каршеринге
Фото УГИБДД по Тульской области.

Без прав, пьяный за рулем: в Туле за два дня гаишники выявили более 20 нарушений ПДД на каршеринге

В областной столице проходят массовые проверки.

В Туле в рамках рейда по автомобилям каршеринга сотрудники Госавтоинспекции за два дня выявили более 20 фактов нарушения ПДД водителями арендованного транспорта.
 
Самые частые: езда без прав, передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
 
В Госавтоинспекции уточнили, что массовые проверки автомобилей каршеринга продолжатся.
 
Напомним, в 2021 году в Тульской области произошло 9 ДТП с участием арендованных машин, в которых 4 человека погибли и 11 получили различные травмы.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:31 +5
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