Без прав, пьяный за рулем: в Туле за два дня гаишники выявили более 20 нарушений ПДД на каршеринге

Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в рамках рейда по автомобилям каршеринга сотрудники Госавтоинспекции за два дня выявили более 20 фактов нарушения ПДД водителями арендованного транспорта.

Самые частые: езда без прав, передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.