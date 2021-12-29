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Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Андрианова

Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Андрианова

«Юрий Михайлович был офицером и настоящим патриотом», – сказал губернатор.

На 72-м году ушел из жизни Юрий Андрианов, с сентября 2011 по октябрь 2018 года занимавший должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования его родным и близким:

— Юрий Михайлович был офицером и настоящим патриотом. За годы работы в Тульской области он многое сделал для развития региона, заслужил высокий авторитет среди коллег. Все, кто знал Юрия Михайловича, навсегда запомнят его как открытого, яркого и ответственного человека. Светлая ему память.

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