В Туле студент хотел расстрелять одногруппников: дело рассматривают в суде

фото: ФСБ России

В Туле 19-летний молодой человек обвиняется в незаконном хранении оружия и приготовлении к убийству двух и более лиц.

Обвиняемый в прошлом году приобрёл огнестрельное оружие, с помощью которого хотел застрелить двух студентов и преподавателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого . Парень опробовал обрез в одном из карьеров близ Ильинки под Тулой, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

По нашей информации, молодой человек был студентом-первокурсником Тульского государственного педагогического университета. В Тулу он приехал из Курска учиться на филфаке.

Известно, что молодой человек, объясняя покупку обреза, высказывал намерения напасть на свой вуз в стиле «колумбайна». «Похоже, у него с головой не всё в порядке, реально мог дел натворить!» — говорит наш источник. На страничке 18-летнего студента «ВКонтакте» — куча фотографий «колумбайна». Есть и такие, где он подставил свое фото среди убийц Columbine High School.

Заседание по данному делу состоится 9 декабря в Ленинском районном суде в 10.30.



