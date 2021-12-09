В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж
Сегодня, 9 декабря, в Ленинском районном суде состоялось первое заседание.
В Ленинском районном суде началось заседание суда по делу студента тульского педуниверситета. 19-летний Ярослав Морозов обвиняется в незаконном хранении оружия и приготовлении к убийству двух и более лиц.
В уголовном деле 6 томов. В ходе заседания подсудимый попросил второго адвоката. Суд ему отказал.
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Обвиняемый в прошлом году приобрёл огнестрельное оружие, с помощью которого хотел застрелить двух студентов и преподавателей ТГПУ им.
По нашей информации, молодой человек был студентом-первокурсником Тульского государственного педагогического университета. В Тулу он приехал из Курска учиться на филфаке.
Известно, что молодой человек, объясняя покупку обреза, высказывал намерения напасть на свой вуз в стиле «колумбайна». «Похоже, у него с головой не всё в порядке, реально мог дел натворить!» — говорит наш источник. На страничке 18-летнего студента «ВКонтакте» — куча фотографий «колумбайна».
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