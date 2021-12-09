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В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж

В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж

Сегодня, 9 декабря, в Ленинском районном суде состоялось первое заседание.

В Ленинском районном суде началось заседание суда по делу студента тульского педуниверситета. 19-летний Ярослав Морозов обвиняется в незаконном хранении оружия и приготовлении к убийству двух и более лиц.

В уголовном деле 6 томов. В ходе заседания подсудимый попросил второго адвоката. Суд ему отказал.

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В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 1
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 2
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 3
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 4
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 5
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 6
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 7
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 8
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 9
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 10
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 11
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 12
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 13
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 14
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Обвиняемый в прошлом году приобрёл огнестрельное оружие, с помощью которого хотел застрелить двух студентов и преподавателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Парень опробовал обрез в одном из карьеров близ Ильинки под Тулой, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

По нашей информации, молодой человек был студентом-первокурсником Тульского государственного педагогического университета. В Тулу он приехал из Курска учиться на филфаке.
 
Известно, что молодой человек, объясняя покупку обреза, высказывал намерения напасть на свой вуз в стиле «колумбайна». «Похоже, у него с головой не всё в порядке, реально мог дел натворить!» — говорит наш источник. На страничке 18-летнего студента «ВКонтакте» — куча фотографий «колумбайна».
 
Сюжет: В Туле студент готовил нападение на педуниверситет
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Артем Жильцов
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Авторы: Артем Жильцов, Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
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