В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж

В Ленинском районном суде началось заседание суда по делу студента тульского педуниверситета. 19-летний Ярослав Морозов обвиняется в незаконном хранении оружия и приготовлении к убийству двух и более лиц.

В уголовном деле 6 томов. В ходе заседания подсудимый попросил второго адвоката. Суд ему отказал.

Обвиняемый в прошлом году приобрёл огнестрельное оружие, с помощью которого хотел застрелить двух студентов и преподавателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого . Парень опробовал обрез в одном из карьеров близ Ильинки под Тулой, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

По нашей информации, молодой человек был студентом-первокурсником Тульского государственного педагогического университета. В Тулу он приехал из Курска учиться на филфаке.