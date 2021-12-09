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Студент хотел напасть на ТГПУ в годовщину «колумбайна»: с однокашниками поругался, преподаватели не замечали его уникальности

Студент хотел напасть на ТГПУ в годовщину «колумбайна»: с однокашниками поругался, преподаватели не замечали его уникальности

Это строчки из обвинительного заключения, озвученного стороной обвинения. Заседание по делу 19-летнего Ярослава Морозова продолжается.

Стало известно, что объектами нападения для 19-летнего студента ТГПУ стали двое преподавателей, а также студент и студентка. Преподаватели — потому что не замечали уникальности Морозова, а студенты — из-за личных неприязненных отношений.
 
Из обвинительного заключения следует, что Ярослав Морозов планировал атаку на вуз 20 апреля 2022 года — в годовщину колумбайна. Объектом нападение должен был стать корпус университета на проспекте Ленина, 125.
 
 
Студенту вменяют, что он — фанат «колумбайна», читал соответствующую литературу, чтобы узнать о тактике ближнего боя, изучил видео о массовых убийствах на территории школ; «мониторил» группы по продаже оружия без лицензии.
 
 
В конце ноября-начале декабря 2020 года, готовясь к нападению, он стрелял в картонную мишень из самодельного обреза в лесополосе близ деревни Новоселки под Тулой. А также переписывался с неустановленным лицом, чтобы выкупить вышеупомянутый обрез и патроны к нему. Оружие он хотел обменять на ноутбук.
 
8 декабря приехал в район деревни Новоселки и пару раз выстрелил в картонную мишень. После чего был задержан местными лесниками.

В суде Ярослав Морозов не признал своей вины ни по одному пункту обвинений.

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В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 1
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 2
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 3
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 4
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 5
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 6
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 7
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 8
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 9
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 10
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 11
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 12
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В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж , Фото: 14
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Сюжет: В Туле студент готовил нападение на педуниверситет
В Туле начался суд над студентом, готовившим вооруженное нападение на педуниверситет: фоторепортаж
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