Студент хотел напасть на ТГПУ в годовщину «колумбайна»: с однокашниками поругался, преподаватели не замечали его уникальности
Это строчки из обвинительного заключения, озвученного стороной обвинения. Заседание по делу 19-летнего Ярослава Морозова продолжается.
Стало известно, что объектами нападения для 19-летнего студента ТГПУ стали двое преподавателей, а также студент и студентка. Преподаватели — потому что не замечали уникальности Морозова, а студенты — из-за личных неприязненных отношений.
Из обвинительного заключения следует, что Ярослав Морозов планировал атаку на вуз 20 апреля 2022 года — в годовщину колумбайна. Объектом нападение должен был стать корпус университета на проспекте Ленина, 125.
Студенту вменяют, что он — фанат «колумбайна», читал соответствующую литературу, чтобы узнать о тактике ближнего боя, изучил видео о массовых убийствах на территории школ; «мониторил» группы по продаже оружия без лицензии.
В конце ноября-начале декабря 2020 года, готовясь к нападению, он стрелял в картонную мишень из самодельного обреза в лесополосе близ деревни Новоселки под Тулой. А также переписывался с неустановленным лицом, чтобы выкупить вышеупомянутый обрез и патроны к нему. Оружие он хотел обменять на ноутбук.
8 декабря приехал в район деревни Новоселки и пару раз выстрелил в картонную мишень. После чего был задержан местными лесниками.
В суде Ярослав Морозов не признал своей вины ни по одному пункту обвинений.
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