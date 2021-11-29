Пришёл в полицию с конвертом и конфетами: в Одоеве осудили взяточника

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Одоевский районный суд Тульской области вынес приговор 43-летнему жителю Московской области. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере.

С учетом представленных в суде прокурором доказательств, добытых в ходе предварительного расследования следователями СУ СК России по Тульской области, установлено, что житель Московской области в августе текущего года передал начальнику отделения ОВМ МО МВД России «Белевский» две коробки конфет и конверт, в котором лежали 25 тысяч рублей.

За эту сумму полицейский должен был помочь получить гражданину иностранного государства разрешение на временное проживание в России. Начальник отделения, участвуя в оперативном эксперименте, принял взятку, после чего злоумышленник был задержан. С учётом позиции прокурора суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима.