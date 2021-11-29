Пришёл в полицию с конвертом и конфетами: в Одоеве осудили взяточника
За вознаграждение мужчина пытался оформить иностранцу разрешение на временное проживание.
Одоевский районный суд Тульской области вынес приговор 43-летнему жителю Московской области. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере.
С учетом представленных в суде прокурором доказательств, добытых в ходе предварительного расследования следователями СУ
За эту сумму полицейский должен был помочь получить гражданину иностранного государства разрешение на временное проживание в России. Начальник отделения, участвуя в оперативном эксперименте, принял взятку, после чего злоумышленник был задержан. С учётом позиции прокурора суд приговорил его к полутора годам колонии общего режима.