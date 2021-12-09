«Лазертаг, алкоголь, суицид»: свидетели рассказали о студенте, который хотел напасть на ТГПУ

Л. Н. Толстого в 2020 году, обвиняется в незаконном хранении оружия и приготовлении к убийству двух и более лиц. Сегодня, 9 декабря, в Ленинском районном суде начали рассматривать дело Ярослава Морозова . Уроженец Курска, поступивший в ТГПУ им.в 2020 году, обвиняется в незаконном хранении оружия и приготовлении к убийству двух и более лиц.

В зале суда Морозов появился без медицинской маски, с улыбкой сообщив конвою, что забыл её. Вообще, он довольно часто улыбался во время процесса, не выказывая никаких признаков волнения или паники.

Напомним, 19-летнего юношу задержали в прошлом году около деревни Новосёлки. 8 декабря он пристреливал обрез, который планировал приобрести у неустановленного следствием лица. По версии следствия, оружие ему потребовалось для того, чтобы 20 апреля, в очередную годовщину массового убийства в школе «Колумбайн», совершить нападение на ТГПУ.

В обвинительном заключении сказано, что Ярослав захотел убить двух преподавателей и двух студентов вышеуказанного университета по весьма неожиданным причинам — педагоги якобы не видели его уникальность , а с однокурсниками он просто поругался из-за мелочей.

- Ярослав часто уходил к друзьям из другой комнаты и выпивал с ними, потом возвращался ночью и мог начать играть на гитаре. Нам это очень не нравилось, так как мы приехали учиться, а не заниматься ерундой. Как-то раз он, будучи нетрезвым, разбил банки с соленьями около моей кровати. После этого я предложил ему переехать к тем, с кем он выпивает. Других конфликтов с ним у меня не было, — рассказывает в ходе допроса потерпевший — студент, который некоторое время жил в одной комнате с Морозовым.

Кроме этого, бывший сосед обвиняемого утверждает, что тот часто говорил о суициде, но никогда — о желании расстрелять одногруппников или педагогов.

- Когда мы въезжали в комнату общежития, Ярослав пошутил, что тут даже вешаться неудобно.

Позже он сказал, что изучил лайфхаки и теперь может повеситься даже на дверной ручке. Предлагал мне научиться вешаться.

Единственный раз, когда упоминал об убийстве, был после пары одной из преподавательниц — трясся и повторял «Я убью её. Убью!».

На вопрос о том, хвастался ли Морозов навыками стрельбы, студент ответил, что тот часто заявлял о любви к пейнтболу и лазертагу. При этом добавив, что осенью обвиняемый подходил ко многим соседям по общежитию с просьбой купить и оформить на себя травматический пистолет, а потом отдать ему.

- В соцсетях у него было много информации о тех, кто устроил «Колумбайн» и мы в шутку называли его «колумбайнером».

Один раз обсуждали, не боимся ли, что он нас пристрелит? Но одна из студенток сразу же заявила, что Морозов обещал предупредить её, если на такое решится.

Один из допрошенных преподавателей отметил, что у неё тоже не было конфликтов с обвиняемым, так как виделись они всего 6 раз.

- Для меня вся эта ситуация — шок. Мне неизвестно, чем он интересовался в жизни, потому что сталкивалась с ним исключительно на учёбе. А про его убеждения [«колумбайном»] я узнала только из материалов следствия.

Этих шести встреч, уверена сторона обвинения, хватило студенту для того, чтобы обидеться и выстроить план мщения. В ходе реализации плана, Морозов читал специальную литературу, чтобы узнать о тактике ближнего боя, изучил видео о массовых убийствах на территории школ; «мониторил» группы по продаже оружия без лицензии. Именно в паблике «ВК» он и нашёл то самое неустановленное лицо, у которого хотел приобрести оружие в день задержания. Кстати, по информации Myslo, студент планировал предложить продавцу обмен — ноутбук взамен обреза.

Отметим, что несколько допрошенных свидетелей уверяют, что Ярослав был абсолютно неконфликтным человеком и не мог планировать совершение вменяемых ему преступлений.

Свою вину в предъявленных обвинениях Ярослав Морозов категорически не признал. Следующее заседание по данному делу состоится 23 декабря. Myslo будет следить за этой историей.