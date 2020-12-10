18-летний парень в Туле готовил атаку на университет: что известно о задержанном

Кадры ФСБ.

По нашим данным, молодой человек намеревался совершить нападение на Тульский педуниверситет.

Суд арестовал студента на два месяца. Он будет находиться под стражей до 8 февраля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Вчера Тула прогремела на всю страну: ФСБ сообщила о задержании 18-летнего парня, который готовил нападение на учебное заведение в Туле.

Myslo удалось немного узнать о личности задержанного и обстоятельствах произошедшего.

По нашей информации, 18-летний молодой человек — студент-первокурсник Тульского государственного педагогического университета. В Тулу он приехал из Курска учиться на филфаке.

То ли что-то не заладилось в общении с однокашниками, то ли молодой человек решил реализовать давно захватившие его идеи «колумбайна», пока неизвестно. Однако на одном из сайтов Даркнета студент оставил запрос на покупку оружия. И — немедленно попал в разработку правоохранительных органов. Показывать оружие к нему приезжал, по некоторым данным, уже «заряженный продавец».

Парню привезли обрез ружья, который покупатель вместе с продавцом опробовал в одном из карьеров близ Ильинки под Тулой.

Сделку совершили позже, и после передачи оружия покупателя задержали.

Известно, что молодой человек, объясняя покупку обреза, высказывал намерения напасть на свой вуз в стиле «колумбайна». «Похоже, у него с головой не всё в порядке, реально мог дел натворить!» — говорит наш источник.

На страничке 18-летнего студента «ВКонтакте» — куча фотографий «колумбайна». Есть и такие, где он подставил свое фото среди убийц Columbine High School.

В телефоне задержанного нашлись доказательства того, что он активно изучал в Сети информацию об аналогичных нападениях.

В настоящий момент молодой человек задержан. Возбуждено пока одно уголовное дело — по ч. 2 ст. 222 УК РФ о незаконном приобретении и хранении оружия. Впоследствии к этой может добавиться еще одна статья, более тяжкая, если намерение напасть на вуз будет доказано. Тогда материалы дела передадут из УМВД в Следственный комитет.