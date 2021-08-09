Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 130 заболевших и 7 скончались

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 130 случаев коронавируса, 63 человека выздоровели, 7 умерли.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 613 жителей Тульской области, 41 657 вылечились, 2518 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1914 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 469 910 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 769 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 165 650 человек.