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Комедия, драма и ужасы: летние дни клиенты Tele2 проводят за просмотром кино

Комедия, драма и ужасы: летние дни клиенты Tele2 проводят за просмотром кино

В июле безусловным лидером по просмотрам в Tele2 TV стала отечественная комедия «Прабабушка легкого поведения. Начало» (16+).

По сюжету главный герой, которого играет Александр Ревва, переодевается в звезд советской эстрады и устраивает фейковые концерты. Однако дело принимает неожиданный оборот, когда артиста вербуют сотрудники спецслужб.

На втором месте рейтинга расположилась лента «Чернобыль» (12+) с Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной в главных ролях. Зрителям рассказывают о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а параллельно – о двух влюбленных.

Замыкает тройку фильм ужасов «Пункт назначения. Аквапарк» (18+). Несмотря на «охлаждающее» название, картина не позволяет расслабиться до последней минуты. Главные герои – группа молодых людей, которая решает отдохнуть в аквапарке, но вечеринка заканчивается не так, как ожидалось.

Любопытно, что в течение полугода рейтинг по просмотрам традиционно возглавляли только фильмы экшн-жанров: триллеры, боевики, ужасы, тогда как комедии располагались не выше второй строчки рейтинга. Лента «Прабабушка легкого поведения. Начало» изменила этот тренд. Она стала доступна для просмотра в Tele2 TV летом и за несколько недель завоевала лидерство, причем с большим отрывом от обладателя второго места.

Чаще всего пользователи смотрят кино в сервисе по выходным дням, а пиковые часы просмотров приходятся сначала на период с 12.00 до 15.00, а затем – на время после 21.00. Всего в приложении Tele2 TV зрителям доступны более 50 ТВ-каналов, порядка 46 тысяч фильмов и сериалов, 850 премьер российских сериалов и 100 сериалов от Amediateka.

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