Соцсети: в Узловой догхантеры отравили собак и выкинули трупы в мусорку

Фото: соцсети.

Информация о происшествии появилась в соцсетях сегодня.

Сегодня, 29 июня, в Узловой местные жители обнаружили трупы собак. По словам очевидцев, кто-то, вероятно, отравил животных, после чего выбросил трупы в мусорку. Узловчане заявляют, что это не первый подобный случай, и просят местные власти найти и наказать виновных.

В администрации района заявили, что по данному факту в правоохранительные органы будет направлено обращение.

Напомним, весной мы писали про двух собак, которых застрелили на территории Тульского лесничества. А прошлой осенью в Киреевском районе застрелили трех собак. В Новомосковске щенков и собак зарезали и задавили. А в Дубенском районе насмерть забили алабая.