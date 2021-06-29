Фото: соцсети.
Соцсети: в Узловой догхантеры отравили собак и выкинули трупы в мусорку
Информация о происшествии появилась в соцсетях сегодня.
Сегодня, 29 июня, в Узловой местные жители обнаружили трупы собак. По словам очевидцев, кто-то, вероятно, отравил животных, после чего выбросил трупы в мусорку. Узловчане заявляют, что это не первый подобный случай, и просят местные власти найти и наказать виновных.
В администрации района заявили, что по данному факту в правоохранительные органы будет направлено обращение.
Напомним, весной мы писали про двух собак, которых застрелили на территории Тульского лесничества. А прошлой осенью в Киреевском районе застрелили трех собак. В Новомосковске щенков и собак зарезали и задавили. А в Дубенском районе насмерть забили алабая.
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