Владелица расстрелянных в Киреевском районе домашних собак: «На меня оказывается жесткое давление со стороны этих людей»

«Пытаются через свидетелей… уже конкретно предлагали сумму и говорят, что в полиции «замнем все сами», — сказала женщина Myslo.

31 октября в населенном пункте Грецово в Киреевском районе неизвестные застрелили трех собак . Очевидцы утверждают, это была компания людей, среди которых присутствовал депутат Тульской городской Думы Дмитрий Ф. Предположительно, стрелки возвращались с охоты.

Редакции удалось связаться со Светланой, владелицей убитых животных. Женщина рассказала, что погибшие собаки были с паспортами, домашними, и все с ошейниками.

Светлана, хозяйка убитых собак — Я помогаю бездомным животным. Этих собачек я подобрала щенками и вылечила. У них была непростая судьба, они перенесли сложнейшие операции и наблюдаются в клинике. Тобби, Ника и Марта были членами моей семьи, а их расстреляли просто так, ради забавы.

Например, Тобби нашли несколько месяцев назад на подземной парковке. Песик был изранен так, словно его сбила машина. Однако, после осмотра в клинике выяснилось, что собаку кто-то жестоко избил. Поначалу даже предполагалось, что животное больше никогда не сможет ходить, но он все же сумел восстановиться.

«У него была переломана вся левая сторона. Мы восстанавливали эту собаку, он как ребенок делал первые шаги. Для меня это очень большая потеря, и в денежном эквиваленте она никак не отражается. Это часть моей души, вы понимаете?», — плачет Светлана.

По словам владелицы, в момент расстрела собаки находились на улице, но под присмотром ее знакомой. Марту и Нику нашли сразу, Тобби через некоторое время. Кто именно убил животных увидеть не удалось.

«Возле машины стоял конкретно этот депутат. Он, видимо, собирал гильзы. Когда женщина у него спросила, кто убил собак, депутат ответил «Что ты, тетка, какие собаки?», потом сел в машину и уехал. После этого мы вызвали полицию», — рассказала Светлана о событиях того дня.

Владелица животных утверждает, что в настоящее время на нее оказывается жесткое давление со стороны стрелявших.

Кроме того, Светлане известно о том, что с ней ищет встречи представитель человека, который убил животных.

«Пытаются через свидетелей… уже конкретно предлагали сумму и говорят, что в полиции «замнем все сами», — сказала женщина.

Напомним, в УМВД России по Тульской области заявили, что сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе МВД России по Киреевскому району, проводится проверка, в полиции выясняют все детали и обстоятельства случившегося.