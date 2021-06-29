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В Тульской области ВАЗ врезался в дерево: водитель погиб
Мужчина не имел права управлять транспортным средством.
27 июня на улице Шоссейной в поселке Дубовка Узловского района произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 22.00 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144 не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Отметим, погибший не имел права управлять транспортным средством.
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