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В Тульской области ВАЗ врезался в дерево: водитель погиб
Фото: соцсети.

В Тульской области ВАЗ врезался в дерево: водитель погиб

Мужчина не имел права управлять транспортным средством.

27 июня на улице Шоссейной в поселке Дубовка Узловского района произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
В 22.00 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144 не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. 
 
Отметим, погибший не имел права управлять транспортным средством. 
 
 
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