В Туле осудили наркодельца: мужчина пытался продать более 100 г амфетамина
22-летний туляк теперь на долгий срок лишился свободы.
В Туле 22-летний местный житель признан виновным в покушении на сбыт и незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый разложил ряд «закладок» в Пролетарском округе Тулы. Сбыть психотропные вещества ему не удалось, так как он был задержан правоохранителями. Из незаконного оборота изъято более 117 г наркотика. Кроме этого, дома у наркодельца обнаружили каннабис.
Приговором суда туляку назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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