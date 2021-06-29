В Туле осудили наркодельца: мужчина пытался продать более 100 г амфетамина

В Туле 22-летний местный житель признан виновным в покушении на сбыт и незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый разложил ряд «закладок» в Пролетарском округе Тулы. Сбыть психотропные вещества ему не удалось, так как он был задержан правоохранителями. Из незаконного оборота изъято более 117 г наркотика. Кроме этого, дома у наркодельца обнаружили каннабис.

Приговором суда туляку назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.