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Зарезали и раздавили: в Новомосковске неизвестные жестоко убили бездомных собак
Фото Марии Лазутиной (vk.com/id35481737)

Зарезали и раздавили: в Новомосковске неизвестные жестоко убили бездомных собак

Эксперты определили, что смерть животных наступила от множественных ран.

2 марта в Новомосковске, на ул. Вахрушева, были убиты две взрослые собаки и несколько щенков. Трупы животных, по словам активистки Марии Лазутиной, были обнаружены возле теплотрассы.

Щенков живодёры растоптали ногами, а их мать и ещё одного пса – зарезали. Зоозащитники опубликовали результаты экспертизы – установлено, что раны глубиной 5-6 см были нанесены острым колющим предметом диаметром 1-3 см, предположительно – пожарным батогом.

По факту случившегося полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Своё мнение относительно происходящего высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, «в первую очередь надо спросить властей, как они допустили, что у них в городе много бездомных собак».

Напомним, вопрос бездомных собак, не дающих покоя жителям Новомосковска, поднимался на оперативном совещании у губернатора 8 февраля. Алексей Дюмин дал главе местной администрации Алексею Бирюлину неделю на решение этой проблемы.

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