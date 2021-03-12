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В Дубенском районе неизвестные жестоко убили алабая
Кадр из видео

В Дубенском районе неизвестные жестоко убили алабая

По словам хозяйки пса, убийцы решили, что собака напала на гусей, живших на соседнем участке.

В редакцию Myslo обратилась жительница Дубенского района, которая рассказала, что её домашнего питомца – пса-алабая, до смерти избили неизвестные. Судя по видео, с собакой расправились предельно жестоко.

По словам женщины, собака охраняла пилораму, расположенную рядом с частным домовладением. У хозяина соседнего дома кто-то передушил гусей – видимо, это и стало причиной трагедии.

Живодёры жестоко избили сидевшего на привязи пса и угрожали расправой находившемуся в тот момент на пилораме мужчине. От полученных повреждений пёс скончался.

Кроме того, на груди у животного обнаружено повреждение, которое похоже на удар острым предметом, или пулевое ранение – на данный момент это не установлено. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям и экспертам.

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12 марта, в 20:48 −2
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Место
Тульская областьДубенский район

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